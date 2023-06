Torna la marcia all'Ombra del Campanile a Cantù.

«All’ombra del campanile. Cammino con te». Torna il tradizionale appuntamento con la marcia non competitiva di 6, 8 oppure 11 chilometri in programma per domenica 18 giugno organizzata dalla Comunità San Vincenzo. Le iscrizioni sono aperte presso l’oratorio di San Paolo. Nella quota di iscrizione, pari a 6 euro - con il secondo figlio gratis - è prevista una t-shirt come regalo fino al loro esaurimento. Il ritorno è previsto alle 8.30 mentre la partenza sarà alle 9. E’ infine prevista la santa messa alle 11.30.

Il ricavato della manifestazione

Parte del ricavato verrà utilizzato per le opere di manutenzione necessarie e urgenti su alcune strutture dell’oratorio. L’evento si svolgerà interamente all’aperto, nel rispetto delle regole vigenti in materia sanitaria e di distanziamento sociale.