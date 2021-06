Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna estiva "Estate Erbese 2021"

Il Comune di Erba propone anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la rassegna estiva all’aperto "Estate Erbese 2021" presso il Cortile Ai Martiri delle Foibe del Parco Majnoni, cui si uniscono anche le date del cartellone del Giardino delle Ore al Licinium.

"Estate Erbese 2021", terza edizione

"Finalmente i palcoscenici erbesi del Cortile Ai Martiri delle Foibe e del Teatro Licinium tornano dopo mesi alla piena operatività – ha dichiarato il sindaco, Veronica Airoldi giovedì mattina in sala Consiglio in occasione della presentazione della stagione – L’Amministrazione ha fatto un lavoro importante per organizzare un programma di intrattenimento che copra tutti i mesi estivi, incluso agosto. Gli spettacoli in cartellone spaziano tra generi molto diversi sia per la musica che per le rappresentazioni teatrali, così da raggiungere un pubblico più vasto. Nonostante i limiti imposti dal rispetto delle normative anti Covid, sarà un’estate di prove di normalità”.

