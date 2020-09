Domenica 27 settembre torna Puliamo Il Mondo Legambiente in val Ravella come sempre gli organizzatori invitano i camminatori e i frequentatori della valle a raccogliere i rifiuti dispersi e i micro rifiuti che contorna i sentieri, quest’anno con la maggior frequentazione i rifiuti sono aumentati.

Puliamo il mondo Legambiente, appuntamento a Canzo

“Vi aspettiamo al mattino dalle 8:30 al Gajum per consegnarvi guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, se avete i vostri guanti meglio ancora, non sprechiamo e potrete riutilizzarli. Per chi volesse dalle 10:30 a Prim’Alpe organizziamo la pulizia di una piccola discarica del passato riemersa con le piogge intense. Dopo la vostra camminata vi aspettiamo a Prim’Alpe dalle 14 alle 16 per raccogliere e pesare i rifiuti. Vi aspettiamo numero e vi ringraziamo per la sensibilità. Ricordiamo a tutti i frequentatori che in val Ravalla non sono presenti cestiti e i rifiuti devono essere portati a casa”.

Puliamo in Mondo in Val Ravella è sostenuta e patrocinata da ERSAF, Comune di Canzo e Legambiente Lombardia.