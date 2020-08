Tornano i mercatini e le fiere hobbistiche a Como: per la prima volta anche in viale Geno

Tornano i mercatini e le fiere hobbistiche a Como, già da questo fine settimana, e ce ne saranno tutti i sabati e le domeniche fino a Natale.

Gli spazi, che comprendono quelli già utilizzati e quest’anno anche la novità di viale Geno, sono stati concessi gratuitamente proprio per agevolare questo tipo di attività che, come gran parte del settore commerciale, sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.

“Già da questo fine settimana tornano i mercatini e le rassegne hobbistiche in città – spiega l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Marco Butti – oltre che nelle location storiche per la prima volta anche in viale Geno. Abbiamo voluto sperimentare questa novità in un momento particolare in cui è importante dare segnali e sostegno alla ripartenza”.