Torre delle Arti, arriva "Face' Arts": opere di 29 artisti da tutto il mondo

Si terrà a Bellagio la quattordicesima edizione di «Face’ Arts»: la collettiva di arte contemporanea che esporrà le opere di 29 artisti provenienti da tutto il mondo.

"Face' Arts":opere di 29 artisti da tutto il mondo

Il vernissage sarà sabato 19 giugno alle 18.30 alla Torre delle Arti e dal 19 al 27 giugno saranno esposte le opere di artisti italiani ma anche da Germania, Austria, Messico e Irlanda. Pittura, scultura, fotografia e installazioni saranno le arti ospitate nella mostra. «“Face’ Arts” è sempre alla ricerca di talenti nascosti per promuovere l’arte contemporanea – sottolinea la curatrice Mary Sperti - La manifestazione artistica è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle opere e degli autori, con l’intento di creare un contenitore mobile dove si intrecciano pittura, scultura, fotografia e spesso anche danza, letteratura, performance live e installazioni. Proprio per questo, “Face’ Arts” è un avvenimento totale e totalizzante. Si tiene ogni volta in una regione d’Italia diversa, all’interno di location suggestive e di prestigio»

