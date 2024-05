Torturato e lasciato nudo in strada per motivi di droga: arrestato l'aggressore

Torturato, picchiato barbaramente e lasciato nudo in mezzo alla strada, forse per motivi di droga: un 61enne di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato trovato così domenica mattina, a Erba.

L'aggressore si è costituito

Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'ordine, il 61enne è stato picchiato barbaramente e ripetutamente, anche con una bottiglia, nello stabile abbandonato dell'ex Enel. E' stato rinvenuto completamente nudo, gravemente ferito, all'altezza della rotonda della 500, da parte dei soccorritori che lo hanno portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Aveva pesanti contusioni su tutto il corpo e segni di violenza sessuale. La vittima del pestaggio è tuttora ricoverato in ospedale: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

I Carabinieri di Como hanno poi raggiunto lo stabile dell'ex Enel: lì sono state rinvenute tracce di sangue e i documenti di una persona, Ayoub Louza, del 1991, poi identificato come l'autore del brutale pestaggio. Si tratta di un uomo marocchino con una residenza a Erba ma di fatto senza fissa dimora. L'aggressore ha successivamente fornito la sua versione ai Carabinieri, accusando a sua volta la vittima del pestaggio di averlo aggredito e violentato. Il 32enne, che ha parzialmente ammesso quanto fatto, è stato arrestato con l'accusa di lesione sessuale, tortura, lesione personale e minacce aggravate.