Tra gli spettatori della Gran Fondo con un "tirapugni": denunciato 16enne straniero

Non si ferma mai l'azione di controllo dei Carabinieri di Cantù che ne fine settimana hanno prestato servizio in piazza Garibaldi durante il passaggio della Gran Fondo de "Il Lombardia", competizione che ha visto la partecipazione di oltre 2mila atleti provenienti da tutta Europa.

I controlli

Domenica 8 ottobre 2023, infatti, i militari hanno notato, per via del suo atteggiamento sospetto, un 16enne di origini straniere e con numerosi precedenti di polizia che si aggirava tra la folla. Insieme a lui un 19enne, anche lui noto per i suoi numerosi precedenti. Così hanno deciso per un controllo dei due ragazzi trovando addosso al 16enne un tirapugni in metallo lungo circa 11 centimetri.

In seguito all’evento, i militari hanno proceduto ad aumentare i controlli nella zona interessata dalla manifestazione, in stretta collaborazione con la Polizia Locale canturina e con l’impiego della Stazione Mobile dei Carabinieri, due autoradio del NOR e personale in borghese.