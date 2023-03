Tradito dal ruotino di scorta... viene beccato con 150 chili di hashish.

Tradito dal ruotino di scorta... viene beccato con 150 chili di hashish

La Polizia stradale lo ha fermato perché viaggiava con il ruotino di scorta e poi lo ha arrestato perché in auto aveva... 316 panetti di hashish per un peso complessivo di 149 chili!

Fermato perché viaggiava col ruotino viene trovato con una montagna di droga

A finire in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato un 55enne italiano. E' successo giovedì 2 marzo 2023 sulla A7 Milano-Genova. Nel pomeriggio, gli agenti della Sottosezione Autostradale di Milano Ovest del Compartimento Polizia stradale Lombardia, in servizio sull'arteria autostradale, hanno controllato una Fiat Cinquecento che viaggiava usando il ruotino di scorta. All’interno dell’auto, i poliziotti hanno trovato sette scatoloni sigillati contenenti, a dire dell’uomo, saponette: in realtà, gli agentivi hanno rinvenuto 149 chili di hashish suddivisi in 316 panetti.

Nella sua casa i poliziotti hanno trovato altro fumo e 20mila euro in contanti

Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 41 grammi di hashish e quasi 20mila euro in contanti. L’uomo pertanto è stato arrestato e condotto presso il carcere di Pavia.