Trafficante di droga arrestato in un hotel a Merone

Questa notte, quella tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, i Carabinieri di Lurago d’Erba, inquadrati tra le diramazioni della Compagnia di Cantù, hanno rintracciato in un hotel di Merone e tratto in arresto un cittadino marocchino di 32 anni, in Italia senza fissa dimora, gravato da un’ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria per reati inerenti al traffico di stupefacenti in ingenti quantità.

L'arresto

I militari, una volta appurato del provvedimento e del luogo dove l’uomo avesse prenotato una camera, hanno predisposto dallo scorso pomeriggio un servizio di osservazione nei pressi della struttura ricettiva sino a questa notte, quando notandolo rientrare, lo hanno bloccato e arrestato. È stato poi associato presso il carcere “Bassone” di Como.