Traffico di cocaina tra Italia e Svizzera: arrestato un 24enne

Arrestato un erbese 24enne di origini libanesi, residente nella prima periferia est di Como, con svariati precedenti penali per spaccio di droga, reati contro il patrimonio e detenzione di armi.

Era senza lavoro, ma il 24enne viaggiava su auto di alta gamma

La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Como, nella giornata di ieri, martedì primo ottobre, lo ha arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile di Como, da tempo seguivano i movimenti del 24enne erbese il quale, privo di una occupazione lavorativa e senza alcun altro tipo di sostentamento economico legale, viaggiava regolarmente a bordo di auto nuovissime e di alta gamma, tra Italia e Svizzera, sospettando che, visti i suoi precedenti specifici, avesse ideato e messo in atto un traffico illegale di sostanze stupefacenti.

L’operazione

Ieri, i poliziotti della Squadra Mobile, durante uno dei ripetuti appostamenti, hanno notato il giovane di origini libanesi uscire dalla sua abitazione di Lipomo (CO) e salire a bordo di un grosso Suv blu con targa ticinese - risulterà intestata ad una società di noleggio auto con sede a Balerna (CH) - dirigendosi, facendo manovre sospette, verso il confine svizzero. Tanto le informazioni investigative acquisite nel tempo, quanto la condotta del momento nonché la scelta della dogana italo-svizzera per espatriare - era diretto al valico incustodito di Drezzo (Colverde) - hanno permesso agli agenti della Mobile di avere certezza che il 24enne stesse trasportando droga.

Controllo e ispezione di Anima

L’auto con il conducente è stata quindi bloccata poco prima del confine e i poliziotti hanno proceduto al controllo. Vista la forte possibilità che la droga fosse presente in auto, ben nascosta, i poliziotti hanno chiesto e ottenuto il tempestivo intervento e la collaborazione di due unità operative della Guardia di Finanza di Como, giunti sul posto anche con una squadra di “cacciavitisti”. Ad “Anima”, questo il nome del cane antidroga della Guardia di Finanza intervenuto, sono bastati 10 secondi per segnalare al suo conduttore il sedile lato guida del grosso Suv. L’ispezione con i finanzieri “cacciavitisti” ha poi permesso lo smontaggio della copertura del sedile e di estrarre otto sacchetti confezionati sottovuoto per un totale di 548,75 grammi di cocaina e denaro contante pari a 350 euro.

Perquisizione della casa e trasporto in Questura

Come prassi investigativa i poliziotti si sono recati anche nell’abitazione del 24enne a Lipomo per eseguire una perquisizione che ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro termosaldato contenente un piccolo quantitativo della stessa sostanza stupefacente. Una volta in Questura, il 24enne erbese è stato identificato e tratto in arresto in flagranza di reato; il Pubblico ministero di turno, informato, ha disposto di associare l’uomo presso la casa Circondariale di Como.