Traffico di stupefacenti condannati anche due comaschi

Si sono chiusi i procedimenti con rito abbreviato che hanno visto davanti al giudice 13 degli imputati per il traffico internazionale di stupefacenti emerso grazie all’operazione “Ossessione”. Tra loro due tradatesi, Ivo Menotta e Carlo Cuccia, Gianfranco Carugo di Cerro Maggiore e Giuseppe Accursio di Mariano Comense.

Traffico internazionale di droga tra Calabria e Lombardia

Puntavano ad acquistare dal Marocco tre tonnellate di hashish, per rivenderle e investire i proventi in cocaina proveniente dai narcos sudamericani, coi quali avevano già stretto rapporti. La vasta rete criminale, che vedeva al centro il clan dei Mancuso di Vibo Valentia, era stata sgominata nel gennaio 2019 dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Dda di Catanzaro. L’operazione “Ossessione” portò all’arresto di 25 persone con accuse di vario titolo, interne ed esterne al clan, ciascuna con un proprio ruolo nel reperimento della sostanza, nella sua custodia e nelle varie operazioni legate al “piano”.

Tra loro, anche due tradatesi: Ivo Menotta e Carlo Cuccia, residente a Venegono Superiore e “volto” anche della serie tv Gomorra cui aveva partecipato nel ruolo di comparsa e di “specchiettista”. Cuccia inoltre era balzato alle cronache durante l’emergenza Covid in quanto tra le centinaia di imputati che si trovavano in carcere in attesa del processo e che aveva ottenuto la possibilità di trascorrere ai domiciliari il periodo di custodia cautelare.

Le condanne

Per loro, e altri 11 imputati che avevano chiesto l’accesso al rito abbreviato, sono arrivate le condanne emesse dal giudice distrettuale Matteo Ferrante: per Carlo Cuccia 5 anni di carcere (la richiesta del Pm era di 8); per Ivo Menotta 10 anni e due mesi (il Pm aveva chiesto 18 anni). 4 anni e 8 mesi invece per Giuseppe Accursio, 4 anni e 10 mesi per Gianfranco Carugo e 20 anni per Tonino Mazzaferro, di Cermenate.