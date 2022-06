Tragedia a Cantù nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno 2022.

Drammatico incidente a Cantù: donna muore investita

L'incidente si è verificato in via Carcano, all'altezza del civico 30, intorno alle 10.40. Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica ed è arrivato d'urgenza anche l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare per una donna di 82 anni che sarebbe stata investita. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Cantù per la ricostruzione della dinamica.