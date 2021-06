Tragedia a Cantù, morto un uomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cosa è successo nella notte tra il 10 e l'11 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Tragedia a Cantù, morto un uomo

L’allarme è scattato intorno alle 23.30, in via Negroni, all’interno di un’abitazione. Morto un uomo di 65 anni. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, a dare l'allarme sarebbero stati i vicini che non lo vedevano da giorni. Troppo tardi però, quando i soccorritori sono arrivati non c'era già più nulla da fare per l'uomo che, stando alla prima ipotesi, sarebbe stato colto da un malore. Soccorsa anche una donna di 41 anni, in codice verde.

Da segnalare anche un incidente a Como e due cadute da bici a Novedrate e Turate. In tutti e tre i casi si è tratto di feriti lievi, trasportati in codice verde all’ospedale.