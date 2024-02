Tragedia a Carimate: in fiamme una casa, muore un anziano

La casa va a fuoco: a Carimate morto un anziano, salvata la figlia.

I Vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono arrivati nella strada privata del Cavalluccio intorno alle 6.45 di questa mattina, lunedì 19 febbraio 2024.

Sono stati chiamati d'urgenza per l'incendio di una abitazione. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri di Cantù intervenuti, pare che si tratti di un incendio accidentale, scaturito dalla vicinanza di una stufetta a materiale infiammabile. Dopo ore di intervento dalle 9 circa le fiamme sono in fase di minuto spegnimento e gli operatori stanno mettendo in sicurezza la villetta.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora però nell'incendio ha perso la vita un anziano di 92 anni, residente nell'abitazione; l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cantù ma per lui nulla hanno potuto i sanitari. E' stata salvata invece la figlia trasportata in ospedale a Saronno in codice verde.