Tragedia a Caslino: uomo trovato morto dentro al cimitero

Tragedia a Caslino d’Erba questa sera.

Un uomo si è tolto la vita

Mancavano pochi minuti alle 20.30 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire a Caslino d’Erba, all’interno del cimitero comunale. Secondo quanto finora si è riusciti a ricostruire, un uomo avrebbe trovato un cadavere riverso su una tomba. Pare che quest’ultimo fosse stato al cimitero già nel pomeriggio insieme alla moglie, per tornare poi da solo e togliersi la vita all’interno del camposanto. Sul luogo della tragedia sono giunte un’ambulanza dalla Sos di Canzo e l’automedica, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco di Como. Per l’uomo, 66 anni, non c’era però più nulla da fare.

(foto Andrea Pina)