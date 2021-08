Tragedia a Courmayeur poco prima delle 15 di ieri, mercoledì 25 agosto 2021. La vittima è una donna di Lurago d'Erba.

Tragedia a Courmayeur: donna di Lurago d'Erba precipita e muore

Sibele Spinelli, 46 anni, si trovava in Valle d'Aosta insieme ad un'amica. Stava percorrendo un sentiero quando è improvvisamente precipitata. L'amica ha subito lanciato l'allarme, chiamando i soccorsi. Individuata dagli uomini del Soccorso alpino, purtroppo però per la donna non c'era già più nulla da fare.