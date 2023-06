Questa mattina, venerdì 23 giugno 2023, a Erba si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro: un uomo di 47 anni ha accusato un malore ed è deceduto.

Tragedia a Erba: 47enne muore al lavoro per un malore

L'episodio si sarebbe verificato questa mattina intorno alle 7, quando alla Linea verde di via Comana Lunga, un dipendente si è sentito male. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono presentati sul posto in codice rosso, con la massima urgenza, con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un'auto medica.

Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: la missione del 118 si è conclusa in posto in quanto l'uomo era deceduto. Sul posto anche i Carabinieri di Como.

Il luogo dell'accaduto