I soccorsi sono stati allertati intorno alle 9.20 di oggi, martedì 23 marzo 2021.

Tragedia a Erba: trovato morto un uomo

Sul posto in codice rosso si sono precipitate ambulanza e automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco. Allertati anche i Carabinieri di Como. Tutto è successo in via Lecco, all’altezza del civico 4, all’interno del Garage Beretta. Nonostante l’intervento dei sanitari, purtroppo non c’è stato nulla da fare per un uomo che ha perso la vita. Aveva 79 anni.