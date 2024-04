Tragedia a Fino Mornasco: Allan, sogni spezzati a soli 30 anni

Una giovane vita e tanti progetti futuri spazzati via improvvisamente, una giovane sposa di appena 25 anni, giunta in Italia da meno di un anno che, tutto ad un tratto, è rimasta senza il suo compagno. È mancato a soli 30 anni Allan Ayamah, un cittadino italiano di origini ghanesi cresciuto in Italia e residente a Fino Mornasco.

Allan si era sposato la scorsa estate

Il giovane era stato ricoverato in ospedale il 29 marzo dopo essersi sentito male ed è spirato sabato 6 aprile per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Allan era un informatico presso una ditta del Milanese e progettava di metter su famiglia: la scorsa estate si era sposato con una ragazza di 25 anni giunta dal Ghana proprio in quel periodo, con la quale viveva in paese. Verso la fine di settembre, la novella sposa aveva trovato occupazione in un’impresa di pulizie di Como. Allan era un fervido cattolico come la sua famiglia e sua moglie, frequentava la comunità ghanese di Como e la relativa chiesa con la quale, a volte, si riuniva anche nella parrocchia di Rebbio e nella comunità di don Giusto Della Valle.

Il funerale

Sabato 20 aprile, alle 10, si terrà una celebrazione funebre nella chiesa di Santo Stefano a Fino con tutta la comunità d’origine. Sarà una celebrazione commemorativa mista sullo stampo del rito evangelico con la lettura e il commento di brani delle Sacre scritture con il parroco finese don Teresio Barbaro, un pastore protestante, che è una delle guide spirituali della comunità ghanese comasca, e altri religiosi.