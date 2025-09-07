Tragedia a Grandate ieri sera, sabato 6 settembre 2025. Due giovani hanno perso la vita dopo un incidente.

Tragedia a Grandate: morti due giovani

Intorno alle 23.30 c’è stato uno scontro tra moto all’altezza di via Mantero. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati sul posto in codice rosso. Oltre alle ambulanze in volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Cantù per tutti i rilievi. Due i ragazzi coinvolti nell’impatto: un ventenne e un 17enne. Per loro non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi sono deceduti entrambi.