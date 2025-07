L'incidente

Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Anna

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio 2025 a Luisago. A perdere la vita un giovane di 33 anni.

Tragedia a Luisago: morto un motociclista 33enne

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 lungo viale Risorgimento per un motociclista che aveva rovinosamente impattato sull'asfalto. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate ambulanza, automedica e l'elisoccorso da Como. Subito le condizioni del 33enne, residente in provincia di Varese, sono sembrate critiche. Nonostante il volo in elisoccorso verso l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, per lui non c'è stato nulla da fare. A Luisago sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù, spetterà a loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.