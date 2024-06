Tragedia a Montorfano: trovato morto un 22enne

Tragedia a Montorfano: un 22enne è stato trovato privo di vita.

Tragedia a Montorfano: inutili le manovre di rianimazione

Tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 giugno, in una abitazione del paese. Un ragazzo di 22 anni è stato rinvenuto a terra, nel cortile di casa: immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Il giovane è immediatamente apparso in condizioni molto gravi e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori che hanno messo in atto direttamente sul posto le procedure di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto poco dopo. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche Carabinieri della Stazione di Albate. Non si esclude l'ipotesi del gesto estremo.