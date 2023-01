Tragedia a Novedrate: trovato morto noto avvocato

Tragedia a Novedrate: la scorsa notte è stato trovato morto Manuel Gabrielli, classe 1975, noto avvocato ed ex consigliere comunale in paese.

Il corpo è stato ritrovato in casa dalla moglie. Sul posto si sono precipitati sanitari e i Carabinieri della compagnia di Cantù, allertati proprio dalla donna. Per Gabrielli purtroppo è stato possibile solo accertare il decesso, per lui non c'era già più nulla da fare. Sarà poi l'autopsia, che verrà effettuata la prossima settimana, a dover stabilire le cause che hanno portato alla morte.