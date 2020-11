Tragedia a Sormano: morto un motociclista FOTO

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre 2020, si è verificata una terribile tragedia a Sormano.

Incidente a Sormano

L’impatto è avvenuto sulla Sp44, intorno alle 15.20. A scontrarsi un’auto e una moto, poco prima della Colma, in via Piani del Tivano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’auto e la moto si sarebbero scontrate in un frontale. Impatto fatale per il motociclista, un uomo di 47, residente a Caronno Pertusella (Varese), che purtroppo ha perso la vita. Sul posto ambulanza ed elisoccorso, purtroppo vano ogni tentativo di soccorso.

Spetterà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo.