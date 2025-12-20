Tragedia a Uggiate con Ronago: coppia trovata morta in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Uggiate con Ronago: coppia trovata morta in casa insieme al cane.

La tragedia

Tragedia a Uggiate con Ronago. Intorno alle 18 di sabato 20 dicembre, i Carabinieri di Olgiate Comasco e di Como sono intervenuti in un’abitazione in via Borgonovo, a Uggiate: trovate due persone senza vita in casa. L’uomo, classe 1947, la donna, classe 1948. Anche il cane sarebbe stato trovato senza vita. A dare la segnalazione sarebbe stato il figlio.

La ricostruzione dei fatti

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, condotte dai Carabinieri e dal pubblico ministero di Como Simone Pizzotti. A quanto risulta, l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Sul posto è arrivato anche il sindaco Ermes Tettamanti, che conosceva personalmente l’uomo e la donna: “Lui lo incontravo quasi tutte le mattine: era una persona eccezionale, sempre sorridente. Aveva sempre la battuta pronta, sia con me che con mia moglie: andava sempre in giro col cagnolino. Avevano un bellissimo rapporto con l’oratorio: entrambi erano molto partecipi”.