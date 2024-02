Tragedia, cade in un tombino e muore

Tragedia poco dopo le 14 in località Ciavet in territorio comunale di Villa Guardia.

Tragedia: malore e caduta fatale in un tombino

Mobilitazione di soccorritori per un uomo di 82 anni rimasto coinvolto in un infortunio: sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco e un'automedica. Sono intervenuti anche dei Vigili del fuoco di Como, allertati anche i Carabinieri. A quanto risulta, l'anziano stava lavorando lungo una strada sterrata: probabilmente a causa di un malore è caduto in un tombino, che era stato aperto per effettuare lavori di manutenzione.

Vittima un anziano

La caduta, purtroppo, si è rivelata fatale per Enrico Valenzisi: l'anziano, rimasto incastrato nel tombino (profondo 70 centimetri), è stato rinvenuto privo di vita. Vani i soccorsi giunti nella località in territorio di Villa Guardia.