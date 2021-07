Tragedia a Cervia: donna di Rovellasca muore in mare

Tragedia a Cervia nel pomeriggio di lunedì 12 luglio 2021. La vittima è una donna di Rovellasca, 69 anni.

Tragedia a Cervia: donna di Rovellasca muore dopo un bagno in mare

La donna si trovava in vacanza a Cervia, da sola, e alloggiava in un hotel. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, intorno alle 17.30 si è immersa nelle acque del mare per un bagno, all'altezza del Lido Beach 219. Improvvisamente, a 15-20 metri dalla riva, avrebbe avuto un malore. Il suo corpo, riverso in acqua, è stato notato da un bagnante che ha allertato le torrette di salvataggio. Due bagnini hanno così iniziato a praticare il massaggio cardiaco, purtroppo senza successo. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha continuato le manovre di salvataggio per altri 30 minuti. Intorno alle 18.30 è stato costatato il decesso della donna. In spiaggia è arrivata anche la Capitaneria di porto.