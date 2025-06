Tragedia in Grignetta: Francesco Cancellier precipita e muore nella zona del Caminetto Pagani

Ancora sangue sulle montagne lecchesi, ancora un escursionista che ha perso la vita sui nostri monti. La vittima Francesco Cancellier, 64 anni, di Montano Lucino deceduto durante un’escursione in Grignetta questa mattina, giovedì 19 giugno 2025.

Tragedia in Grignetta: 64enne perde la vita durante un’escursione sulla Direttissima

La dinamica della tragedia è al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo è morto dopo essere precipitato per alcune decine di metri lungo la Direttissima, il celebre percorso attrezzato che collega il rifugio Porta al rifugio Rosalba. L’incidente è avvenuto nella parte del sentiero dotata di staffe e catene, poco prima del tratto noto come Caminetto Pagani nel territorio comunale di Mandello.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9 del mattino, quando un gruppo di escursionisti ha avvistato il corpo dell’uomo nel canale sottostante la scaletta del Caminetto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, con l’intervento tempestivo del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso di Como con a bordo l'equipe medica del 118.

Purtroppo, nonostante i rapidi soccorsi, per il 64enne Francesco Cancellier non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso sul posto. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le cause e la dinamica della caduta.