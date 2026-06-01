Tragedia in montagna: muore un alpinista

Andrea Villa, 54 anni, di Luisago, ha perso la vita mentre stava raggiungendo la cima del Gran Paradiso

Andrea Villa, 54 anni, residente da circa 5 anni a Luisago, ha perso la vita mentre stava raggiungendo la cima del Gran Paradiso.

La tragedia

La tragedia è avvenuta mentre l’alpinista si trovava a pochi metri dalla vetta insieme al fratello e a un amico. Questi ultimi sono rimasti illesi, mentre il 54enne è precipitato per circa 500 metri. Il gruppo, partito da Como, stava completando la scalata quando, a causa della presenza di altre cordate, ha deciso di spostarsi a sinistra per evitare il rischio di scariche. La presenza di un passaggio completamente ghiacciato ha spinto Villa ad appoggiarsi a uno sperone di roccia, ma qui avrebbe perso l’appoggio, scivolando nel vuoto.

I soccorsi

Sul posto è arrivato rapidamente l’elicottero con i tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico rianimatore del 118. Questi hanno recuperato i compagni di cordata di Villa, mentre per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare.