Tragedia in piscina a Cermenate: morto il bambino

Non ce l’ha fatta il bambino per cui domenica 28 luglio sono scattati i soccorsi in piscina a Cermenate.

Tragedia in piscina: morto il bimbo di 4 anni

Per il piccolo, nato nel 2019, 5 anni ancora da compiere, l'allarme era scattato poco prima delle 13 in una giornata che avrebbe dovuto essere solo di sorrisi e spensieratezza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, dopo un incidente sarebbe finito sott’acqua. I bagnini si sono immediatamente tuffati per riportarlo in superficie e hanno poi iniziato le manovre per rianimarlo. Intanto sul posto sono arrivate ambulanza, automedica e l’elisoccorso.

Abitava a Lomazzo

Le sue condizioni sono state fin da subito gravissime, tanto da essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici e le preghiere di due comunità, quella di Cermenate, teatro della tragedia, e quella di Lomazzo, dove abitava, il bimbo è deceduto ieri, 31 luglio 2024.