Tragedia in stazione a Inverigo: morto un uomo. Circolazione ferroviaria sospesa

Tragedia in stazione a Inverigo. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 agosto 2021.

Tragedia in stazione a Inverigo

L'allarme è scattato in via degli Alpini, all'altezza del civico 9, poco dopo le 15. Sul posto sono intervenute un'automedica e ambulanza, insieme a loro anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Cantù. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo sarebbe stato travolto dal treno diretto a Milano. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'avviso di Trenord: circolazione sospesa

"In seguito a un investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Inverigo la circolazione è attualmente sospesa tra la stazione di Inverigo e la stazione di Merone, al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti. Possibili cancellazioni e variazioni di percorso. I treni della direttrice Milano Cadorna-Seveso-Asso sono attestati nella stazione di Inverigo. Previsto servizio sostitutivo di 2 autobus che faranno spola dalla stazione di Inverigo alla stazione di Merone. Da Merone i passeggeri potranno proseguire con il treno fino alla stazione di ASSO. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Ricerca".

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche il sindaco di Inverigo, Giorgio Ape e il vicesindaco, Mattia Colombo.