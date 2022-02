Il dramma

L'intera comunità è pronta a stringersi vicino alla famiglia.

Avrebbe dovuto essere una vacanza felice, si è trasformata in una terribile tragedia che è costata la vita ad un ragazzo di soli 18 anni, Nicolò Mainoni di Menaggio. Tutto è successo lo scorso mercoledì 9 febbraio 2022.

Tragedia in Trentino: domani a Menaggio l'ultimo saluto a Nicolò

Il giovane stava sciando quando si è schiantato contro un albero sulla pista "Provetti". Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: è stato stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare.

Ad una settimana dalla tragedia domani, mercoledì 16 febbraio, a Menaggio verranno celebrati i funerali del giovane. L'intera comunità è pronta a stringersi vicino alla famiglia. A dare l'annuncio è stato il Comune tramite un messaggio: