Tragedia in Val Masino: ecco chi è la vittima.

Tragedia in Val Masino: ecco chi è la vittima

Si chiama Stefano Camesasca, 55 anni, e risiedeva a Brenna la vittima dell'incidente in montagna, che si è verificato lunedì 14 agosto in Val Masino. L'uomo era uscito in cerca di funghi, ma non aveva più fatto ritorno.

Le ricerche e il rinvenimento

Nella prima mattinata di ieri, martedì 15 agosto 2023, è stato ritrovato il corpo senza vita del brennese nella zona di Preda Rossa, a Valbiore. Le ricerche erano iniziate lunedì sera per concludersi attorno alle 6 di ieri con, purtroppo, il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo.