Tragedia questa mattina, lunedì 8 febbraio 2021 in Valtellina: una persona è morta dopo che l’auto sulla quale viaggiava è stata schiacciata da un masso.

Tragedia in Valtellina: muore nell’auto schiacciata da un masso

Come riportano i colleghi di primalavaltellina.it il dramma si è consumato poco dopo le 11 sulla strada provinciale dei Cech sul territorio comunale di Civo, in Provincia di Sondrio. Secondo quanto si è appreso, la persona si trovava a bordo della vettura che stava procedendo lungo la Strada Provinciale 10 nel tratto compreso tra Caspano e Cevo. Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è finito sull’auto. Quando i soccorritori hanno raggiunto la zona per l’occupante dell’auto non c’era purtroppo più nulla da fare. L’intera zona è stata interdetta al traffico e le operazioni sono ancora in corso.