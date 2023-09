Tragedia in via Garibaldi, deceduto un anziano

Tragedia a Uggiate Trevano poco prima delle 8 della mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre.

Morto un uomo di 79 anni

Mezzi di soccorso intervenuti alle 7.49 in via Giuseppe Garibaldi: sul posto l'automedica di Varese, l'automedica di Como e un'ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. Risulta coinvolto un uomo di 79 anni, purtroppo trovato deceduto dai soccorritori. L'anziano è precipitato a terra, cadendo da una finestra di un edificio della via: secondo quanto è dato sapere si è trattato di un gesto estremo.

Indagini in corso

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Terra di Frontiera, i Carabinieri del Radiomobile di Como e i militari della Stazione di Faloppio, che stanno appurando ciò che è accaduto in via Garibaldi.

Seconda tragedia in pochi giorni

Un'altra morte tragica, per un gesto estremo, che segue quella accaduta la scorsa settimana a Uggiate Trevano: un uomo si era tolto la vita sparandosi in un parcheggio. Due fatti, nello stesso Comune, che lasciano sgomenti.