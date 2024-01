Una tragedia che ha scosso l'ultimo fine settimana di festività natalizie: la sera dell'Epifania, 6 gennaio 2024, un suv con a bordo due persone intorno alle 23 si è inabissato nelle acque del lago a ridosso del parcheggio di Villa Geno a Como.

Tragedia nel lago: Tiziana e Morgan, chi sono le due vittime

Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto nel parcheggio di Villa Geno, quando il suv con a bordo un uomo e una donna ha improvvisamente preso velocità e, sfondando la rinchiera, si è inabbissato nei trenta metri di profondità di quel punto del Lario.

A bordo Tiziana Tozzo, 45 anni, canturina, che lascia un figlio di 14 anni, e Morgan Algeri, 38 anni, bergamasco di Brembate di Sopra, pilota di professione e appassionato di musica, moto e sport. Era anche un sub esperto. Eppure la sera del 6 gennaio le acque gelide del Lario non hanno dato scampo ai due che sono stati recuperati senza vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Su quanto accaduto, forse un guasto all'auto ma sulla dinamica è ancora presto per poter dare certezze, indagano gli agenti della Questura di Como.