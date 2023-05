Questa mattina, giovedì 25 maggio 2023, ad Anzano del Parco si è sfiorata la tragedia: un grosso ramo è caduto in via Galgina.

Tragedia scampata ad Anzano del Parco: cade un grosso ramo in via Galgina

Il cedimento è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, in via Galgina ad Anzano del Parco. A segnalare l'accaduto è stato il consigliere di minoranza Lorenzo Marco Salzano che, sia tramite pec inviata al sindaco, sia tramite un post sui social, ha avvertito la cittadinanza.

Questo il testo della mail inviata al sindaco Alberto Rivetti:

"All'attenzione del sindaco, con la presente, in qualità di consigliere comunale, chiedo che vengano adottate immediatamente tutte le procedure idonee a ripristinare e verificare le condizioni di sicurezza su via Galgina dopo il crollo, appena avvenuto, di parte della chioma di un albero. Evento che poteva avere conseguenze gravissime considerando che il passaggio pedonale si trova immediatamente al di sotto della pianta rovinata al suolo. Sollecito pertanto il sindaco ad emettere ordinanze e a intraprendere azioni esecutive contro i proprietari del fondo, che risultano essere responsabili per l'accaduto".