Tragedia sui binari: deceduta una ragazza investita dal treno

Tragedia sui binari: una persona investita dal treno

L'investimento è avvenuto intorno alle 16.40 di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Stando alle prime informazioni raccolte, una ragazza di 24 anni è deceduta dopo essere stata investita da un treno. Sul posto sono arrivati i soccorsi con la Cri di Lomazzo e l'automedica, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Allertati anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia ferroviaria per la ricostruzione della dinamica. In via Diaz anche i Vigili del fuoco.

Circolazione sospesa

Trenord in una nota ha spiegato: