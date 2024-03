Tragedia sulla Statale dei Giovi: morto un 36enne

Scontro mortale sulla Statale dei Giovi nella serata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, intorno alle 20.40.

Tragedia sulla Statale dei Giovi

A scontrarsi un’auto e una moto che stavano percorrendo la Statale dei Giovi, all’altezza di Grandate. Sul posto, in codice rosso, la Croce Verde di Fino Mornasco e l’automedica che hanno soccorso due persone, un uomo di 35 e uno di 36 anni.

Non c’è stato nulla da fare

Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo di 36 anni che era in sella alla moto: nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco, insieme a loro i Carabinieri impegnati per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.