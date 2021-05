Tragedia sulla strada, addio al volontario della Croce rossa

Tragedia sulla strada, ieri sera, a Malnate: nel terribile incidente ha perso la vita Gianfranco Larghi, 57 anni, residente a Cagno e stimato volontario della Croce rossa di Uggiate Trevano e impegnato a più livelli nel volontariato sul territorio.

Tragedia, addio a un volontario prezioso

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto poco prima delle 18 in via Primo Maggio, al confine con Solbiate con Cagno. A scontrarsi due auto, distrutte a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenuti in codice rosso due ambulanze, i Vigili del fuoco della sede di Varese, i Carabinieri e anche l’elisoccorso partito da Como. Coinvolti anche un 23enne, un 32enne.Per il 57enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è stato estratto senza vita dalle lamiere della sua auto. Nell’incidente è rimasto ferito il figlio di Larghi, 23 anni. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, un uomo di 32 anni. Entrambi trasportati in codice giallo in ospedale.

Lutto e commozione

La drammatica notizia ha sconvolto la comunità di Cagno e quella di Uggiate Trevano, paesi dove Gianfranco Larghi si è distinto per la disponibilità e la dedizione al volontariato. Larghi, come sottolinea il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi, era un volontario a tutto tondo, sempre pronto a dare una mano alle associazioni del paese.