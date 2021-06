Tragedia ultraleggero Padova, video e foto dell'incidente in cui ha perso la vita l'editore Gavazzi

Il terribile incidente ieri, sabato 19 giugno 2021, poco dopo le 13, in un piazzale subito fuori dall'aeroporto di Padova.



Tragedia ultraleggero Padova, video e foto dell'incidente

Una probabile manovra errata in fase di atterraggio, mentre era a bordo del suo aereo monomotore leggero - un Beechcraft Bonanza 35 - è costata la vita a Egidio Gavazzi, 84 anni, nato a Erba ma residente a Milano, morto sul colpo dopo essersi schiantato in un piazzale a pochi metri dall'aeroporto "Gino Allegri" di Padova. Un'area di servizio in via Sorio, dove in precedenza c'era un distributore.

Il terribile incidente ieri, sabato 19 giugno 2021, poco dopo le 13. L'anziano, noto per essere stato fondatore delle riviste Airone e Aqua, nonché della Società Italiana Caccia Fotografica, scrittore amante di libri, natura, ambientalista e innamorato degli aerei, ha tentato disperatamente di riprendere quota ma è finito contro un albero precipitando e schiantandosi al suolo.

In breve l'ultraleggero ha preso fuoco e per l'84enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto I Vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di turno e dal comandante Cristiano Cusin, hanno spento l’incendio dell’aereo la cui colonna di fumo era visibile fin da lontano. Presenti anche Carabinieri, Polizia e operatori del Suem 118.

La salma di Gavazzi è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale civile di Padova su disposizione dell'Autorità giudiziaria.