Una tragica notizia quella che arriva da Imola, dove sabato scorso, il 22 luglio 2023, ha perso la vita in un incidente in moto Francesco Passarello, papà di 26 anni di Nibionno.

Tragico incidente a Imola: muore un giovane papà erbese

L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 23.30 di sabato sera lungo la strada panoramica che collega Imola a Pieve Sant'Andrea, borgo medievale in cui il 26enne di Nibionno si era trasferito da qualche tempo. Il giovane nibionnese aveva trascorso la giornata a Cremona, dove abita la figlia di 4 anni, quindi era tornato a casa ed era nuovamente uscito in sella alla sua Yamaha 600.

Giunto in via Montecatone, a Imola, il 26enne avrebbe perso il controllo della moto, cadendo con violenza sull'asfalto. Troppo gravi le ferite riportate, i tentativi di soccorrerlo sono risultati vani.

La notizia della morte di Francesco Passarello è giunta in paese già nella notte tra sabato e domenica: il papà Giovanni, carabiniere in congedo, a Nibionno è un noto volontario e sabato sera era in paese per prendere parte alla manifestazione "Food & Sound". E proprio durante la festa ha ricevuto la telefonata in cui le forze dell'ordine gli comunicavano del drammatico schianto. Sconvolta anche la mamma Katia Ratti, impiegata del settore Urbanistica del Comune di Erba e residente a Caslino (dove è probabile si possano svolgere i funerali).