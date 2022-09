Tragico incidente a Lambrugo: morto un 30enne

Tragico incidente a Lambrugo: dopo essere stato investito da un auto mentre camminava il 30enne, che risponde al nome di Nicolò Casati residente a Lambrugo, non ce l'ha fatta.

È successo nella serata di ieri, domenica 11 settembre 2022, a Lambrugo. Intorno alle 21.30 Nicolò Casati, un giovane di 30 anni, è stato investito in via Stoppani. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo stava camminando in un tratto non illuminato di via Stoppani quando è sopraggiunta un'automobile che lo ha investito. Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per aiutare il ragazzo ed ha allertato i soccorsi.

La situazione è apparsa subito gravissima. Sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice rosso: un'ambulanza e un'automedica. Il 30enne è stato trasportato in ospedale al Fatebenefratelli di Erba in condizioni disperate. Purtroppo, dopo numerosi tentativi, Casati non ce l'ha fatta.