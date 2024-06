Tragico incidente in moto, giovane perde la vita

Un tragico incidente in moto, accaduto oggi, domenica 30 giugno, in provincia in Brescia: vittima un 28enne originario di Fino Mornasco.

Tragedia in provincia di Brescia

A perdere la vita, nella tarda mattinata, un giovane motociclista, Luca Guastella: a quanto risulta, mentre era in sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con la moto del fratello e cadendo in un dirupo. Per il 28enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Giovane volontario di Croce rossa

Una tragedia che getta nello sconforto anche la grande famiglia della Croce rossa di San Fermo della Battaglia. Il 28enne, infatti, era impegnato come apprezzato volontario del comitato locale della Cri. La scomparsa del giovane motociclista è stata appresa con sgomento dai volontari.