Terribile schianto auto moto poco dopo l’alba di oggi, mercoledì 28 aprile 2021 a Bosisio Parini (provincia di Lecco): morto un motociclista di 37 anni, Fabrizio Zanette, originario proprio di Bosisio ma residente a Eupilio, sposato e padre di un bimbo. Dopo il violentissimo impatto i due mezzi hanno preso fuoco.

Tragico incidente a Bosisio: morto papà 37enne di Eupilio

L’incidente è avvenuto in viale Brianza, arteria che conduce allo svincolo della Strada Statale 36 una manciata di minuti prima delle 7. Ferito in maniera non grave anche un 41enne coinvolto nello scontro che si trovava a bordo della sua auto.

Ingente la mobilitazione degli uomini e dei mezzi di soccorso. Considerata la gravità della situazione la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto con il codice rosso di massima gravità l’auto medica con a bordo gli uomini del 118 e le ambulanze della Croce Verde di Bosisio e dei volontari di Erba. Nel tentativo di velocizzare le operazioni di soccorso è stato dirottato a Bosisio anche l’elicottero decollato da Como.

Purtroppo ai medici non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso del centauro che, dopo l’impatto con l’auto è stato sbalzato dal mezzo. Sul posto oltre ai sanitari si sono precipitatati anche i Vigili del Fuoco di Lecco che hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno avvolti i mezzi. Mobilitati anche gli agenti della Polizia Stradale ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente.