la vicenda

Non era la prima volta che l'uomo arrivava pretendendo la visita.

Trambusto al Pronto Soccorso di Cantù: pretende degli esami e discute con i sanitari, arriva la Locale.

Un primo pomeriggio agitato oggi, venerdì 14 gennaio 2022, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cantù. Secondo quanto è stato possibile ricostruire per l'ennesima volta, poco prima delle 16, si è presentato un uomo già noto ai sanitari che pretendeva degli esami senza ragione e che non potevano essere effettuati sul momento al Pronto Soccorso. Per i quali serviva l'impegnativa del medico.

A nulla sono valse le spiegazioni dei sanitari che sono stati verbalmente aggrediti dall'uomo che non sentiva ragioni. A quel punto per ristabilire l'ordine ed evitare l'aggravarsi della situazione sono intervenuti gli operatori della sicurezza dell'ospedale prima e gli agenti della Polizia Locale di Cantù poi. Ristabilito l'ordine, l'uomo se ne è andato.