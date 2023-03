Trasferta al Salone internazionale del libro a Torino: l'invito dell'Amministrazione comunale e della commissione Biblioteca di Solbiate con Cagno.

Trasferta a Torino

La proposta è per la giornata di sabato 20 maggio, con vari punti di ritrovo per la partenza: alle 6.45 Olgiate Comasco presso il piazzale del mercato, alle 7 a Cagno presso la scuola primaria, alle 7.15 a Solbiate presso la scuola primaria. Viaggio in autobus gran turismo, biglietto di ingresso al Salone internazionale del libro e assicurazione medico-sanitaria. Costo di partecipazione: 59 euro con un minimo di 40 partecipanti, 69 euro con un minimo di 30 partecipanti, 79 euro con un minimo di 25 partecipanti. Possibilità di visitare la Pinacoteca Agnelli (8 euro a persona).

Prenotazioni entro il 15 aprile

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, con scadenza il 15 aprile, è necessario rivolgersi a Cantoni Tours Sas di Cantoni Davide: 333-1989310, sede in via Parini 7 a Olgiate Comasco. Il programma della trasferta culturale a Torino prevede l'arrivo al Salone in mattinata e il rientro a casa in serata.