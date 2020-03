Trasloco in vista per il Giornale di Cantù e il Giornale di Erba

Cambio della sede in vista per due testate del nostro gruppo editoriale.

Trasloco la prossima settimana

Trasloco in vista per le redazioni del Giornale di Cantù e del Giornale di Erba. Già dal prossimo martedì i canturini potranno trovare la nuova sede in via Alciato 7. Dovranno attendere invece qualche settimana gli erbesi, visto che la nuova sede ha bisogno ancora di qualche lavoro di aggiustamento. Per qualche giorno, dunque, anche il Giornale di Erba si sposterà nella sede di Cantù, per poi tornare a Erba il prima possibile. La scelta di cambiare le due sedi è dettata principalmente dalla necessità di trovare un sito più facilmente raggiungibile dalle persone che sono solite passare dalle nostre redazioni. A Cantù, infatti, la sede era al primo piano senza ascensore e in un punto della città dove trovare parcheggio è quasi impossibile (ora avremo un ampio parcheggio davanti), a Erba invece era decisamente poco centrale. Da martedì, dunque, vi aspettiamo per mostrarvi la nostra nuova redazione a Cantù, mentre per quella di Erba vi daremo presto la comunicazione.