Trasportava farmaci per case di cura senza avere la patente: denunciato

Trasportava farmaci per case di cura senza avere la patente: mezzo sequestrato e due denunciati. L’intervento è della Guardia di Finanza di Erba.

Il mezzo è stato fermato a Como

Sono stati incrementati i controlli al trasporto delle merci su strada da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio a disposizione del numero di pubblica utilità ”117”, i militari della

Compagnia di Erba hanno sequestrato a Como un furgone utilizzato per la distribuzione di medicinali destinati a case di cura per anziani e farmacie locali. Il mezzo, fermato per un controllo di routine, era condotto da un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, senza patente di guida, perché mai conseguita, e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’attività svolta. Il veicolo trasportava una notevole quantità di farmaci, alcuni soggetti a particolari condizioni di conservazione, aspetto fondamentale per la tutela della salute pubblica. Considerate le irregolarità riscontrate e la delicatezza del carico trasportato, i militari hanno proceduto al sequestro del furgone e alla messa in sicurezza dei farmaci.

Dagli accertamenti effettuati è inoltre emerso che l’uomo era già stato oggetto, nell’ultimo biennio, di due analoghe sanzioni irrogate dalla Polizia Stradale e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Monza e della Brianza nell’agosto 2025. Il soggetto è stato così denunciato in stato di libertà, dati i comportamenti recidivi, e invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza per gli adempimenti di legge relativi all’espulsione. Il datore di lavoro, amministratore di una società di trasporti, operante nel comasco, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver impiegato il lavoratore straniero irregolare sul territorio nazionale.