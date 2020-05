Trasporti pubblici ai tempi del coronavirus: il nostro tour VIDEO

Le persone hanno iniziato a temere l’epidemia, e dopo l’epidemia hanno iniziato a temere i focolai. Ecco che, quindi, i luoghi dove l’affollamento era all’ordine del giorno come i trasporti sono diventati temibili e la prova di tale fatto l’abbiamo avuta nella prima settimana della fase 2. Siamo andati personalmente, mercoledì, a verificare la situazione sui mezzi pubblici, prima sul pullman e poi sul treno diretti a Milano.

Trasporti pubblici ai tempi del coronavirus: il nostro tour

Innanzitutto, partiamo da un problema logistico: non tutti i rivenditori dei biglietti sono aperti e con le nuove disposizioni agli autisti non è più consentito offrire tale servizio. La conseguenza è che, come racconta un autista, “non tutti si organizzano prima per vedere quali rivenditori sono aperti e quali no, quindi capita spesso che chi deve prendere il bus mi chieda il biglietto, ma purtroppo io non posso farlo”.

Le disposizioni di sicurezza sono adeguate, soprattutto sui bus e nelle stazioni, dove vistosi cartelli e indicazioni guidano i passeggeri verso la giusta strada. Fortunatamente, coloro che al momento usufruiscono del trasporto pubblico rappresentano un numero esiguo, tanto che molti vagoni e autobus si potrebbero definire desolati.

